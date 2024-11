First Berlin empfiehlt: The Platform Group AG mit hohem Wachstumspotenzial! Am 5. November 2024 hat First Berlin Equity Research die Coverage der The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1) aufgenommen und die Aktie mit einer Kaufempfehlung (BUY) sowie einem Kursziel von 16,00 Euro bewertet. Analyst Alexander Rihane hebt …