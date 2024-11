ZEAL Network: Kapitalstruktur optimiert und Rekordwachstum erzielt!

Die ZEAL Network SE hat am 6. November 2024 bedeutende Entscheidungen zur Kapitalstruktur und Unternehmensführung bekannt gegeben. Der Vorstand hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, sämtliche eigenen Aktien in Höhe von 733.851 Stück einzuziehen, was eine Kapitalherabsetzung von 22.396.070 Euro auf 21.662.219 Euro zur Folge hat. Diese Maßnahme entspricht etwa 3,28 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft.

Zusätzlich wird ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 568.181 Aktien zu einem Preis von 44 Euro pro Aktie unterbreitet, was bis zu 2,62 % des Grundkapitals nach der Kapitalherabsetzung ausmacht. Die Annahmefrist für dieses Angebot beginnt am 18. November 2024 und endet am 29. November 2024. Sollte die Anzahl der eingereichten Aktien die angebotene Menge übersteigen, werden die Annahmeerklärungen anteilig berücksichtigt, wobei kleinere Stückzahlen bevorzugt behandelt werden.