CDU/CSU plant radikalen Kurswechsel in der Energiepolitik – Was steckt dahinter? Die CDU/CSU-Fraktion in Deutschland plant einen grundlegenden Kurswechsel in der Energiepolitik, wie aus einem Entwurf eines Diskussionspapiers hervorgeht. Zentraler Punkt ist eine "Kostenwende", die als notwendig erachtet wird, um die Energiewende …