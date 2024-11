Rua Gold Inc.: Hochgradige Goldfunde in Neuseeland – Investitionschance nutzen!

Rua Gold Inc. hat kürzlich bedeutende Fortschritte bei seinem Bohrprogramm im Projekt "Murray Creek" in Reefton, Neuseeland, bekannt gegeben. Das Unternehmen hat das zweite Bohrloch, "DD_VIC_042", erfolgreich abgeschlossen, das eine hochgradige Goldmineralisierung bestätigte. In einer Tiefe von 388 Metern wurde eine stark verkieselte und pyritische Zone mit sichtbarem Gold von 34,1 g/t auf 0,2 Metern entdeckt. Diese Ergebnisse belegen die Beständigkeit des Erzgangs "Victoria" und unterstützen die Annahme, dass sich die Goldmineralisierung in der Tiefe fortsetzt.

Das Bohrprogramm, das im Juli begann, zielt darauf ab, die potenziellen Ressourcen in der Region zu maximieren. Ein zweites Bohrgerät wurde im September eingesetzt, um das Gangsystem "Capleston" zu untersuchen, das in der Vergangenheit etwa 700.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 25,2 g/t produziert hat. Die Ergebnisse der ersten Bohrlöcher, einschließlich "DD_REF_043" und "DD_REF_044", zeigen ebenfalls vielversprechende Mineralisierungen.

Zusätzlich zu den Goldvorkommen hat Rua Gold auch bedeutende Antimonvorkommen entdeckt, die aufgrund ihrer strategischen Bedeutung und der steigenden Nachfrage in der Industrie an Bedeutung gewinnen. Die geopolitische Unsicherheit und die anhaltenden Goldpreisanstiege bieten Anlegern eine attraktive Gelegenheit, in Gold- und Antimonprojekte zu investieren.

Rua Gold Inc. positioniert sich als führender Goldexplorer in Neuseeland und kontrolliert den Reefton-Goldbezirk mit einer Fläche von etwa 120.000 Hektar. Die aktuellen Bohrergebnisse und die strategische Bedeutung der Antimonvorkommen könnten das Unternehmen in eine vorteilhafte Position für zukünftige Entwicklungen bringen. Die Kombination aus historischen Erfolgen, vielversprechenden Bohrergebnissen und einem positiven Marktumfeld macht Rua Gold zu einem interessanten Investment für Anleger, die an Rohstoffen interessiert sind.

Die Rua Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,81 % und einem Kurs von 0,165EUR auf TSX Venture (06. November 2024, 21:51 Uhr) gehandelt.