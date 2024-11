Swiss Re verkauft iptiQ-Geschäft an Allianz Direct: Strategiewechsel 2025! Swiss Re Ltd hat sich am 5. November 2024 mit Allianz Direct auf den Verkauf des europäischen Property & Casualty (P&C) Geschäfts von iptiQ geeinigt. Diese Transaktion umfasst den in Luxemburg ansässigen Versicherungsträger iptiQ EMEA P&C S.A. sowie …