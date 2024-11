Henkel optimistisch: Umsatzsteigerung und Gewinnziele im Blick!

Der Konsumgüterkonzern Henkel zeigt sich für das laufende Jahr optimistischer und rechnet mit einer positiven Entwicklung seiner finanziellen Kennzahlen. Konzernchef Carsten Knobel äußerte, dass es sehr wahrscheinlich sei, die oberen Hälften der Gewinnzielspannen zu erreichen. Dies bezieht sich auf eine um Sonderposten bereinigte EBIT-Marge von 13,5 bis 14,5 Prozent sowie auf ein Plus von 20 bis 30 Prozent beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) für 2024. Analysten erwarten, dass die operative Ergebnismarge am oberen Ende dieser Spanne liegen wird, während sie beim Gewinn je Aktie eher einen Zuwachs in der unteren Hälfte prognostizieren.

Im dritten Quartal konnte Henkel einen Umsatz von knapp 5,5 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von einem Prozent entspricht. Organisch, also ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkursschwankungen, betrug der Zuwachs 3,3 Prozent und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Diese positive Entwicklung wird auf Preiserhöhungen und eine gute Volumenentwicklung in der Klebstoff- und Beschichtungssparte zurückgeführt. Hierbei stiegen die Verkaufszahlen von Marken wie Pattex, Pritt und Metylan, während die Preise stabil blieben.