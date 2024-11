Rheinmetall wird nach starkem dritten Quartal noch etwas optimistischer

pimpmystock schrieb 31.10.24, 11:29

Gewinnt Trump so wird er Europa in Bezug auf NATO Hilfen die kalte Schulter zeigen und von Europa verlangen sich selber so aufzustellen/Investieren dass es sich eigenständig verteidigen kann. Eigentlich nicht einmal abwegig denn wenn nicht jetzt wann dann und davon sind wir sehr weit entfernt.

Was würde das also bedeuten !? EU muss bestellen bis die Nähte platzen und sich rüsten.

USA wird ebenfalls Rüsten und auch bei RM bestellen denn auch Trump möchte unantastbar sein.



Gewinnt Harris, investiert bzw. unterstützt uns/NATO USA weiter und es wird ebenfalls in Rüstung weiterhin investiert. Auch wenn ein Teil des Geldes von woanders kommt. Deshalb verstehe ich die Ganze Diskussion nicht.



Wie auch immer, die Rüstungsindustrie wird weiterhin profitieren.