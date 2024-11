Kupfer-Future massiv unter Druck

Sollte Donald Trump seine Drohungen um Zusatzzölle auf Chinaimporte von rund 60 Prozent wahr machen, würde Chinas Wirtschaft merklich abbremsen und dadurch weniger Kupfer nachfragen. Technisch könnte sich dies in weiter fallenden Kursen manifestieren, favorisiert wird aktuell ein Rückgang auf 4,151 US-Dollar. Sollte es zu einer weiteren Schwächephase kommen, müssten sogar noch einmal die Jahrestiefs bei 3,989 US-Dollar als erweitertes Kursziel ausgerufen werden. An entsprechender Stelle müsste eine erneute Auswertung erfolgen. Überdies erinnert der Kursverlauf seit Anfang August an eine SKS-Formation, die perspektivisch sogar noch tiefere Preise hervorrufen könnte. Auf der Oberseite müsste dagegen mindestens ein Anstieg über 4,60 US-Dollar gelingen, damit die Chance auf einen Anstieg an die Septemberhochs bei 4,790 US-Dollar gewahrt bleibt.

