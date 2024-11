Gewinneinbruch bei Motorenhersteller Deutz

KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenhersteller Deutz hat im dritten Quartal wegen einer Nachfrageflaute einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um knapp 80 Prozent auf 7,2 Millionen Euro ab, wie das Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Die entsprechende Marge verschlechterte sich um 5,3 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent. Unter dem Strich rutschte Deutz mit zwei Millionen Euro in die roten Zahlen. Der Umsatz sank um 14,9 Prozent auf 430,4 Millionen Euro.

Deutz hatte bereits Anfang Oktober die Prognose für das laufende Jahr gekappt und ein Sparprogramm angekündigt, das auch zu einem Stellenabbau führen wird./nas/stk