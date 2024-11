ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

frontline55 schrieb 14.03.24, 16:49

Folgende Passage aus dem aktuellen GB 2023 finde ich lesenswert und stimmt mich positiv

hinsichtlich der langfristigen Entwicklung:



"Fiber: nachhaltige Vertriebsaktivitäten im Datenbereich

Die Datenumsätze inkl. Hosting machen derzeit bereits mehr als 50 % der Geschäfts-

kundenumsätze aus. Das vergangene Geschäftsjahr hat gezeigt, dass diese Quote noch

stärker wachsen könnte, als in den momentanen Planungen berücksichtigt, unter anderem

durch den zunehmend fortschreitenden Ausbau von Glasfasertechnologie in Deutschland,

die eigene Entwicklung einer Open-Access-Plattform sowie die erfolgreiche Positionierung

im wachsenden Markt der softwarebasierten Vernetzung (SD-WAN).

Der Konzern setzt als einer der ersten Anbieter im Markt bereits sogenannte universelle

Customer Premises Equipment (CPE) in Kundennetzen ein. Im Gegensatz zu herkömm-

lichen, properitären Endgeräten, die jeweils nur eine bestimmte Funktion übernehmen, kann

auf Basis der universellen CPE mehr als nur ein Dienst beim Kunden substituiert werden.

So bietet die universelle CPE nicht nur den Abschluss des Datenanschlusses, sondern kann

gleichzeitig die moderne SD-WAN Software, eine lokale Firewall sowie auch weitere, netz-

nahe Funktionen abbilden. Somit kann ecotel ohne Invest in zusätzliche Hardware, auch

im Rahmen eines neuen Vertriebsmodells (»try & buy«), weitere Services bei den Kunden

platzieren und somit weitere Umsatzquellen erschließen. Zudem bietet die universelle CPE

einen höheren Investitionsschutz, da diese nicht aufgrund des generischen Charakters an

bestimmte Zugangstechnologien gebunden ist und daher bei einem Wechsel der Anbin-

dungsart, z. B. im Rahmen des Glasfaserausbaus, nicht ausgetauscht werden muss.

Weitere Gewinnung bzw. Vertragsverlängerungen und Ausweitung

bestehender Großkunden

Die bereits erfolgreich umgesetzten Großprojekte haben ecotel in eine Position gebracht,

ähnlich gelagerte Projekte auch anderen Großkunden mit dezentralen Strukturen anzubieten.

Hierzu gehören insbesondere der individuell gestaltbare Remote Router Management Service,

Connectivity-Lösungen innerhalb eines MPLS-VPNs sowie zentrale Firewall-Services im

ecotel Rechenzentrum. Weiterhin konnte ecotel sich erfolgreich im SD-WAN-Markt mit

gleich mehreren Referenzprojekten etablieren. Ebenso besteht die Möglichkeit, vor Ende

der vertraglichen Mindestlaufzeiten in Vertragsverlängerungsgespräche mit Bestandskunden

einzutreten. Durch die erlangten Erfahrungen und Kenntnisse hat ecotel die Chance, Groß-

kundenverhältnisse zu verlängern. Daneben profitiert ein potentieller Neukunde von den

Erfahrungen von ecotel der letzten Jahre (z. B. Rollouts im Umfeld von Einzelhändlern),

somit hat ecotel die Chance, weitere ertragreiche Großkundenverträge abzuschließen.

Strategische Kooperationen zur Nutzung von Marktchancen

infolge der stärkeren Verzahnung von Telekommunikation und IT

Die aktuellen Umsätze und Wachstumsraten des Gesamtmarktes rund um Cloud-Services,

d. h. die Verlagerung von lokaler Rechenleistung in sichere Rechenzentren, sind beachtlich.

Diese positive Entwicklung korrespondiert ideal mit der Produktpalette von ecotel im Bereich

der Infrastruktur- und Datendienste – beispielsweise mit den bundesweit verfügbaren xDSL-

und Glasfaser-Bandbreiten bis hin zu den MPLS-VPN-Lösungen und Housing / Colocation

Services im ecotel Rechenzentrum. Anders als viele multinationale Cloud-Anbieter mit ihrer

heterogenen Struktur kann ecotel als deutscher Anbieter mit Rechenzentren in Frankfurt am

Main und Düsseldorf die Voraussetzungen für die vollständige und glaubhafte Einhaltung

der deutschen Datenschutzgesetze schaffen und bietet damit ideale Voraussetzungen für

ein Hybrid-Cloud-Szenario. In Hinblick auf die aktuelle Datensicherheitsdiskussion ist dies

ein entscheidender Standort- und Wettbewerbsvorteil.

Profitables Wachstum bei der at equity einbezogenen mvneco GmbH

mvneco entwickelt sich immer mehr zu einem IT-Systemhaus für Telekommunikationsanbieter

und damit einhergehende Geschäftsmodelle. Daraus können sich Chancen ergeben, die im

Moment nicht vollumfänglich absehbar sind.

Mögliche positive Auswirkungen aus BNetzA Verfahren

Die Bundesnetzagentur hat in den letzten Jahren mehrere Verfahren und Urteile gegen die

Deutsche Telekom bewirkt, aus der ecotel unter Umständen rückwirkend Erstattungen oder

Rückzahlungen erwarten kann. Die zeitliche Umsetzung und das Wirksamwerden dieser

Verfügungen / Urteile / Gesetze kann von ecotel nicht beeinflusst werden. Sollten allerdings

Urteile wirksam werden, kann es zu unplanbaren und heute nicht vorhersehbaren positiven

Ergebnisbeiträgen und Einzahlungen kommen."