"Es ist klassisches Konzernversagen" - Ökonom Hickel fordert in "nd.DerTag" mit Blick auf die VW-Krise eine Konzentration auf die grüne Transformation der Industrie

Aktienkater schrieb 31.10.24, 13:20

"Da bin ich vollkommen bei dir. Das deutsche Rentensystem ist ein Schlag ins Gesicht für jeden ehrlich arbeitenden Menschen in Deutschland. Man muss sich nur mal ansehen, was jeder Beitragszahler über die Jahre aufsummiert in die Rentenkasse einzahlt und was derjenige bei angenommener durchschnittlicher Lebenserwartung zurück bekommt.



Man zahlt zusammen mit seinen Arbeitgebern ein Arbeitsleben lang ein. Und bekommt von den eingezahlten Beiträgen nur einen Bruchteil unverzinst wieder."



Bitte Vorsicht mit derartigen allgemeinen Behauptungen.

Für bisherige Rentenempfänger trifft sie definitiv nicht zu. Im Gegenteil, die Rentenerhöhungen betrugen in den vergangenen 10 Jahren stolze 40%.

Ich habe gerade einmal den Selbsttest gemacht.

Den Hauptteil meines Berufslebens (33 Jahre) war bzw. bin ich freiberuflich tätig und Mitglied eines berufständischen Versorgungswerkes mit Anwartschaftsdeckung.

Die ersten 7 Jahre war ich als Angestellter Mitglied der Deutschen Rentenversicherung.

Beim Vergleich aller Einzahlungen (von mir und meinem Arbeitgeber) mit den schon erhaltenen sowie zu erwartenden Renten ergibt sich ein Faktor von etwa zwei, d. h. ich werde voraussichtlich das zweifache der eingezahlten Beträge zurück erhalten.

Beim berufständischen Versorgungswerk, das kapitalgedeckt ist, habe ich leider einen deutlich geringeren Rückfluss zu erwarten.



Das Kernproblem des deutschen Rentensystems ist, dass sämtliche Sozialpolitiker der Vergangenheit und der Gegenwart den ehemaligen und bisherigen Rentnern eindeutig zu viel zukommen ließen. Angesichts der deutlichen und bekannten demografischen Entwicklung hätte man stattdessen schon vor 20 Jahren beginnen müssen, eine Rücklage zu bilden.



VW ist für mich auch ein Teil der Altersvorsorge. Die jetzt diskutierten Maßnahmen sind m. E. überfällig und zudem müsste das Land Niedersachsen endlich einsehen, dass die Staatsbeteiligung pures Gift für dieses Unternehmen ist. Das Land sollte sich auszahlen lassen und dann werden wir einen völlig anderen Konzern erleben, einen, in dem die Kanne Kaffee (nur der Inhalt!) nicht mehr 33 € kostet (hatte Herr Dietz einmal berechnet).

