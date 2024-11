Starkes Wachstum: Rheinmetall feuert aus allen Rohren!

Wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen berichtet hat, kletterte der Konzernumsatz in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres um 36 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, während der operative Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 72 Prozent auf 705 Millionen Euro gestiegen ist. Das bedeutet eine operative Marge von 11,3 Prozent.

Dank eines starken Rüstungsgeschäfts ist es Rheinmetall gelungen, die Absatzkrise in der deutschen Automobilindustrie, für die der Konzern ein wichtiger Zulieferer ist, zu überwinden und finanziell gestärkt aus den vergangenen Monaten hervorzugehen.

Rheinmetall gelingt ein starkes drittes Quartal

Grundlage für das starke Abschneiden in den ersten 9 Monaten war vor allem ein erfolgreiches drittes Quartal. In den zurückliegenden drei Monaten legten die Erlöse um 40 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro zu, während der operative Ertrag um 53 Prozent auf 302 Millionen Euro angestiegen ist.

Zum starken Umsatz- und Gewinnanstieg haben neben Margenverbesserungen und organischem Wachstum auch die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal beigetragen. Abgerundet wird die Geschäftsentwicklung durch einen Vorzeichenwechsel beim Cashflow. Lag der FCF im vergangenen Jahr noch bei -428 Millionen Euro betrug er nun +99 Millionen Euro.

Die Nachfrage bleibt hoch, Margenverbesserungen angestrebt

Beim Auftragseingang verzeichnen die Düsseldorfer unverändert eine hohe Nachfrage. Der Backlog kletterte gegenüber dem Vorjahr um 41 Prozent auf 51,9 Milliarden Euro. Dazu haben neben Aufträgen der Bundeswehr auch Kunden aus dem Ausland beigetragen. Vor allem im Munitionsgeschäft verzeichnet Rheinmetall einen starkes Orderaufkommen.

Trotz der guten Geschäftsentwicklung sowie des hohen Auftragseingangs wollte sich das Management um CEO Armin Papperger mit seiner Gesamtjahresrognose nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der Ausblick auf einen Umsatz in Höhe von 10 Milliarden Euro würde bestätigt, bei der operativen Marge wird mit 15 Prozent inzwischen das obere Ende der Prognosespanne angepeilt. Im Jahr zuvor lag die Ertragsspanne bei 12,8 Prozent.

Aktie mit verhaltener Kursreaktion

Die Aktie kann im frühen Handel zwar von den Zahlen profitieren. Die Kursgewinne bleiben mit unter einem Prozent allerdings überschaubar, nachdem die Anteile bereits am Mittwoch um mehr als 3 Prozent zulegen konnten – angetrieben vor allem vom Wahlsieg von Donald Trump, der hierzulande mit noch höheren Verteidigungsausgaben einhergehen dürfte.

Kann Rheinmetall seine Gewinne am Donnerstag verteidigen, winkt ein Tagesschlusskurs oberhalb der vielbeachteten Marke von 500 Euro. Ein technischer Befreiungsschlag wäre allerdings erst ein nachhaltiger Anstieg über die bei etwa 505 Euro verlaufende 50-Tage-Linie sowie ein Anstieg über das bisherige Allzeithoch, um die seit Monaten anhaltende Seitwärtsphase zu beenden.

Fazit: Die Seitwärtskonsolidierung dürfte anhalten!

Die am Donnerstag vorgestellten Zahlen dürften hierfür aber kaum den notwendigen Impuls liefern. Die demonstrierten zwar eine starke Geschäftsentwicklung, die darf aber angesichts der hohen Kursgewinne in diesem sowie in den vergangenen Jahren als eingepreist gelten.

Ohne eine zusätzliche Beschleunigung des Wachstums oder deutlich höheren Margen dürfte die Hängepartie der Aktie daher noch einige Zeit anhalten, bis die Unternehmensbewertung Zeit hatte, die bereits großzügig gewährten Kursgewinne aufzuholen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion