Nach „Trumpback“ ist der Weckruf für Europa und Deutschland nicht mehr zu überhören

Donald Trump wird erneut Präsident der USA. Und mit Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus können die Republikaner sogar durchregieren. Ab jetzt wird Trump alles dafür tun, um in die Geschichtsbücher einzugehen. Europa und vor allem Deutschland müssen sich ganz warm anziehen. Doch muss der „Trump-Schock“ uns endlich aus dem politischen Tiefschlaf wecken. Wenn wir unsere Hausaufgaben - u.a. nach Neuwahlen in Deutschland machen - käme das nicht zuletzt unseren europäischen Finanzmärkten zugute.

Zwar will Trump als „Friedensfürst“ in die Geschichte eingehen, zumal die Amerikaner keinen „Bock“ mehr auf teure militärische Aktivitäten haben. Daher will Trump den Ukraine-Krieg durch einen dreckigen Deal mit Putin einfrieren. Hinter vorgehaltener Hand wäre man in Brüssel und Berlin für ein Kriegsende grundsätzlich dankbar.

Dennoch wird Europa sich sicherheitspolitisch immer weniger auf Amerika verlassen können. Hatte die deutsche Zeitenwende hier bislang eher Symbolcharakter, muss jetzt Butter bei die Fische, um sich im wahrsten Sinne nicht angreifbar zu machen. Doch würde Europa durch mehr Militärstärke im Nato-Bündnis aufgewertet, was auch seinen Aktienmärkten geopolitisch zugutekäme.

Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik

Reste der transatlantischen Liebe in Wirtschaftsfragen, die die Biden-Administration noch aufrechterhalten hat, werden unter Trump restlos erkalten. Eine knallharte, in sich selbst verliebte US-Handelspolitik wird vor allem der deutschen Exportindustrie bei Produktion im Heimatland schwer zusetzen. Gerade amerikanische Zölle wirken wie ein Lockruf auf unsere Unternehmen, der Not gehorchend nach Amerika auszuwandern.

Was hält VW eigentlich davon ab, das, was sie hier zumachen, in Amerika wieder aufzumachen? Ist es nicht der erklärte Wunsch von Trump, aus deutschen amerikanische Autofirmen zu machen? Mit Speck fängt man Mäuse: Warum sollte er nicht möglichst viele unserer Industrieperlen in die USA locken?