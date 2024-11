Scholz sollte schnell Vertrauensfrage stellen

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch fand im "Morgenmagazin" erneut scharfe Worte über den ehemaligen Koalitionspartner und dessen Chef. "Christian Lindner hat wirklich das Vertrauen von Olaf Scholz missbraucht. An mehreren Stellen schon in der Vergangenheit." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe immer wieder versucht, die Wogen zu glätten. Miersch habe sich zudem gewünscht, dass Finanzminister Lindner (FDP) "viel mehr seiner Verantwortung gerecht wird".

Der fortwährende Streit in der Ampel-Koalition gipfelte am Mittwochabend in deren Bruch. Scholz entließ Finanzminister Lindner./sak/DP/mis