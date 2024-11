Trump-Sieg: Die Finanzmärkte reagieren erwartungsgemäß

Die Aktienkurse in den USA zogen kräftig an. Der Dow Jones explodierte förmlich und stieg fast unaufhörlich und fahnenstangenartig über das Rekordhoch vom 21. Oktober bei 43.346,08 Punkten.

Und damit ist das Chartbild nun doch wieder bullish, auch wenn das skizzierte Elliott-Wellen-Szenario durch die Kursentwicklung bis zum Vortag hinfällig geworden war. Womöglich läuft nun das alternative Szenario, wonach die Welle 3 nach der unregelmäßigen ABC-Korrektur mit dem neuen (Rekord-)Hoch fortgesetzt wird.

Vielleicht gefällt Ihnen aber folgendes Elliott-Wellen-Szenario noch besser?!

Jedenfalls gab es beim Nasdaq 100 eine ähnlich dynamische Kursexplosion. Der US-Technologieindex schoss zunächst bis zur oberen Linie der flachen Trompetenformation nach oben (siehe roter Pfeil im folgenden Chart). Anschließend machte er sich auch noch auf, die steile Linie zu erreichen, die bald das Rekordhoch bei 20.771,72 Punkten (aus dem CFD-Handel von JFD Brokers) durchläuft (dicke rote Linie).

Die Reaktion der Anleger auf das Wahlergebnis hat also das vorgestern erwähnte Pendel mächtig in die andere Richtung ausschlagen lassen (siehe „Sind kurzfristige Chartanalysen rund um die US-Wahlen nützlich?“).

Gewinner und Verlierer der Wahl

Der Grund dafür dürfte sein, dass nun zunächst einmal Erleichterung darüber herrschen, dass es sehr wahrscheinlich zu einem reibungslosen politischen Amtsübergang in den USA kommen wird. Und anschließend winken den US-Unternehmen Steuererleichterungen. Trump will zum Beispiel den Körperschaftssteuersatz von 21 % auf 15 % senken.

In China blickten die Bullen dagegen in die Röhre, da die Aktienkurse dort kräftig nachgaben, weil den chinesischen Unternehmen US-Handelszölle (von 60 %) drohen. Der Hang Seng gab zum Beispiel vom vorgestrigen Tageshoch zeitweise 3,4 % nach. Lag zuvor noch eine Aufwärtstendenz vor, so sieht die Kursentwicklung seit dem Einbruch um 15,76 % nun eher wie eine Seitwärtskonsolidierung aus. Und diese gilt als trendbestätigend, ist also durch die vorherige Abwärtsbewegung eher bearish zu werten.

