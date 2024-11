Diese KI-Aktie geht jetzt durch die Decke!

Für das am 30. September beendete Quartal meldete AppLovin einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,25 US-Dollar, der über der Konsensschätzung von 1,23 US-Dollar lag. Der Umsatz belief sich auf 1,2 Miliarden US-Dollar, ein Anstieg von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was ebenfalls über der Schätzung von 1,13 Mrd. US-Dollar lag.

Es dauerte nicht lange, bis der Markt darauf reagierte: Die Aktien stiegen im frühen nachbörslichen Handel am Mittwoch um 25 Prozent. AppLovin hat in diesem Jahr einen absoluten Höhenflug hingelegt. Die Aktien kletterten im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 325 Prozent!

Für das laufende Quartal erwartet AppLovin einen Umsatz zwischen 1,24 und 1,26 Milliarden Dollar, was ebenfalls deutlich über der Markterwartung von 1,18 Milliarden Dollar liegt.

Das sagt der CEO

„Unser Software-Plattform-Segment ist im dritten Quartal weiter gewachsen, mit einem Software-Plattform-Umsatz von 835 Millionen Dollar, 66% mehr als im Vorjahr, angetrieben durch die kontinuierliche Entwicklung unserer AXON-Engine durch fortlaufende selbstlernende und gezielte Modellverbesserungen“, sagte CEO Adam Foroughi in einem Brief an die Aktionäre.

„Diese technologischen Verbesserungen haben es unseren Werbepartnern ermöglicht, ihre Ausgaben auf unserer Plattform weiter zu erhöhen und gleichzeitig ihre Renditeziele konsequent zu erreichen.“

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren.

Das in Palo Alto ansässige Unternehmen bietet End-to-End-Software und KI-Lösungen an, die Entwicklern bei der Veröffentlichung und Monetarisierung von Apps helfen. Außerdem hilft es Unternehmen, ihren Kundenstamm durch In-App-, Mobile- und Connected-TV-Werbung zu vergrößern.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +27,40 % und einem Kurs von 200EUR auf Tradegate (07. November 2024, 09:35 Uhr) gehandelt.