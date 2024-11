RHÖN-KLINIKUM AG / RHÖN-KLINIKUM AG setzt solide Entwicklung in den ...

RHÖN-KLINIKUM AG setzt solide Entwicklung in den ersten neun Monaten fort - Ausblick bestätigt

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Die RHÖN-KLINIKUM AG konnte weiterhin Umsatz und Konzerngewinn steigern. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 erhöhten sich die Umsatzerlöse um 82,1 Mio. EUR auf 1.171,1 Mio. EUR (9M 2023: 1.089,0 Mio. EUR). Der Konzerngewinn verbesserte sich um 27,7 % auf 30,4 Mio. EUR (9M 2023: 23,8 Mio. EUR). Das EBITDA lag mit 75,1 Mio. EUR um 2,3 % über Vorjahresniveau (9M 2023: 73,4 Mio. EUR). Von Januar bis September wurden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns insgesamt 688.787 Patienten ambulant und stationär behandelt, ein Plus von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr (9M 2023: 664.594).



"Wir setzen auf verschiedene strategische Maßnahmen, die uns eine stabile Entwicklung in diesem herausfordernden Marktumfeld ermöglichen und sind auf die Krankenhausreform vorbereitet. Dabei konzentrieren wir uns auf unsere Stärken wie die Spezialisierung unserer Kliniken, den hohen Grad an Behandlungsqualität sowie die enge Zusammenarbeit im Konzernverbund. Zudem reinvestieren wir unsere Ergebnisse in neue Mitarbeitende sowie in die Infrastruktur unserer Einrichtungen für effektive und effiziente Prozesse", sagt Prof. Dr. Tobias Kaltenbach, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG.