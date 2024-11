Industrieproduktion sinkt unerwartet stark - Dämpfer bei Autofertigung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie steckt weiter in der Krise. Im September ist die Produktion auch wegen einer schwachen Entwicklung bei den Autobauern überraschend stark gefallen. Im Monatsvergleich ging die Gesamtherstellung um 2,5 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, aber nur um 1,0 Prozent. Im Jahresvergleich fiel die Fertigung um 4,6 Prozent.

Zudem war die Fertigung im Vormonat August weniger gestiegen als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte den Zuwachs im Monatsvergleich auf nur noch 2,6 Prozent von zuvor 2,9 Prozent. Auch im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich sank die Produktion von Juli bis September, um 1,9 Prozent im Vergleich zu den drei Monaten zuvor.