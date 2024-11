Dax startet deutlich im Plus - Heidelberg Materials vorn

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Qiagen Aktie Beiträge: 1.995 Beiträge:

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.248 Punkten berechnet, 1,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Heidelberg Materials und Qiagen, die stärksten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei den Henkel-Aktien."Die politische Situation spitzt sich in Deutschland zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt zu", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die internationalen Investoren schauen mit Skepsis auf die wirtschaftliche und politische Situation einer der wichtigsten Volkswirtschaften in Europa. Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter gewählt sein können."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,0770 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9285 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,95 US-Dollar, das waren 3 Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.