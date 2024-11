Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Grant Thornton berät ...

Grant Thornton berät Bund und das Land Niedersachsen bei der Stabilisierung der Meyer Werft

Hamburg/Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung und das Land Niedersachsen haben sich zu Stabilisierungsmaßnahmen zugunsten der in finanzieller Krise befindlichen Meyer Werft, einer international tätigen Unternehmensgruppe im Schiffbau, entschlossen. Hierzu stellen Bund und Land Niedersachsen zusammen 400 Millionen Euro zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Meyer Werft GmbH bereit und gewähren Bürgschaften für Fremdfinanzierungen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Durch einen eingeleiteten Restrukturierungsprozess soll die Unternehmensgruppe in den nächsten Jahren finanziell zukunftsfähig aufgestellt werden.



Grant Thornton in Deutschland hat mit einem interdisziplinären Team um Prof. Dr. Martin Jonas und Dr. Julius André das Bundeswirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium des Landes Niedersachsen zu den Stabilisierungsmaßnahmen beraten und hierfür Tax und Financial Due Diligences sowie Bewertungsleistungen erbracht.