AKTIE IM FOKUS Qiagen ein großer Dax-Gewinner - Gewinnziel erneut angehoben Mit Qiagen ist eine vorbörslich nicht so auffällige Aktie am Donnerstag im Xetra-Handel zum größten Dax-Favoriten geworden. Die Titel des Labordienstleisters profitierten vom Quartalsbericht, der am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegt wurde, mit …