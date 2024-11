Baustoffkonzern CRH will auch 2025 von Infrastrukturprojekten profitieren Der irische Baustoffkonzern CRH blickt zuversichtlich in das kommende Jahr. "Wir erwarten trotz einiger ökonomischer Unsicherheiten ein günstiges Marktumfeld und eine anhaltend positive Preisdynamik im Jahr 2025", wie das Unternehmen am Donnerstag …