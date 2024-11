Heidelberg Materials setzt Wachstumskurs im dritten Quartal 2024 fort

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 112,7 auf Tradegate (07. November 2024, 09:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +15,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,74 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 21,00 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -9,44 %/+20,74 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Ergebnis weiter gesteigert: RCO(1) um 3 %(2) auf 1.124 (i. V.: 1.080) Mio EURerhöht- Margenwachstum setzt sich fort: Operative Marge(3) steigt auf 25,2 % (i. V.:24,8 %)- Weichen für weiteres Wachstum gestellt: Initiative mit einem Ergebnisbeitragin Höhe von 500 Mio EUR gestartet- Wertschöpfung durch kontinuierliche Portfolio-Optimierung: Präsenz in den USAund Marokko gestärkt- Dekarbonisierung beschleunigt: weltweit erste CCS-Anlage im industriellenMaßstab in einem Zementwerk auf Kurs- Fokus auf Aktionärsrendite: erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms kurz vorAbschluss- Ausblick für das Gesamtjahr 2024 angehoben: Ergebnis des laufendenGeschäftsbetriebs nun zwischen 3,1 und 3,3 Mrd EUR; ROIC bei rund 10 %erwartet(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs; (2) Bereinigt umKonsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte; (3) RCOBD-Marge = Ergebnis deslaufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen im Verhältnis zum UmsatzHeidelberg Materials schloss das dritte Quartal 2024 mit einer starken Leistungab. Das Unternehmen steigerte sein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vorAbschreibungen (RCOBD) um 3 %2) auf 1.451 (i. V.: 1.393) Mio EUR, während esseine operative Marge3) um 0,4 Prozentpunkte auf 25,2 % (i. V.: 24,8 %)verbesserte. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) stieg um 3 %2)auf 1.124 (i. V.: 1.080) Mio EUR."Unsere weiterhin starke Leistung in Nordamerika in Kombination mit einemanhaltenden Fokus auf Kostenmanagement in allen Kernmärkten haben dazubeigetragen, dass wir die rückläufigen Absatzmengen ausgleichen, unser Ergebnissteigern sowie unsere Profitabilität verbessern konnten", erklärte Dr. Dominikvon Achten, Vorsitzender des Vorstands von Heidelberg Materials. "Mit Blick aufdas Gesamtjahr bleiben wir zuversichtlich. Wir heben unseren Ausblick für 2024an und erhöhen das untere Ende der erwarteten Spanne für unser Ergebnis deslaufenden Geschäftsbetriebs.""Wir haben zudem signifikante Fortschritte bei der Ausweitung unseres Angebotsan CO2-reduzierten und zirkulären Produkte gemacht. Bei der mechanischenFertigstellung der branchenweit ersten großtechnischen Anlage zur Abscheidungund Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, kurz: CCS) in unserem Werkim norwegischen Brevik liegen wir voll im Zeitplan und ebnen damit den Weg fürdie Auslieferung des weltweit ersten Net-Zero-Zements und -Betons ausCCS-Technologie im nächsten Jahr."Gute Ergebnisse dank starker Leistung in NordamerikaVor dem Hintergrund eines herausfordernden Umfelds, das im dritten Quartal durch