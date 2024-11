Eurokurs erholt sich etwas von kräftigen Vortagesverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gestiegen. Er hat damit einen Teil der deutlichen Kursverluste vom Vortag wettmachen können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0766 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Am Mittwoch hatte eine Dollar-Stärke den Euro belastet. Nach dem Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen war der Euro zeitweise unter 1,07 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit etwa vier Monaten.