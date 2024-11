Air France-KLM brechen ein - Analysten monieren Kosten

Grassnabe schrieb 02.08.24, 14:41

Ich glaube ,wenn ich mir diesen seit Jahren stetigen Verfall des Kurses von Air France / KlM sehe



inzwischen bei



Das Air France/ KlM auch den Chapter 11 einsetzen wird..Für die bisherigen Air France Aktionäre bedeutet der Neustart in Frankreich einen Totalverlust - auch die Anteile des Französischen /Niederlandischen Staates, die sich nicht an der Rettung beteiligte, verfallen wertlos.Das gleiche was bei SAS abgezogen wurde ,machen die mit Air France..(spätestens wenn der Firmensitz aus sonderlichen,unerklärlichen Umständen in die USA verlegt wird,ist VORSICHT geboten)



einzig die vielen Leerverkäufe die einfach nicht unterbunden werden von der Aufsichtsbehörde und man billigend mit tausenden Arbeitsplätzen spielt



lassen mich einfach nur Ratlos zurück...Sätze wie Überverkauft sind hier gefallen..son Schwachsinn.!!!!



Ich sehe diese Aktie zum Ende 2024 bei nur 2 Euro..nicht bei 17 Euro

Das ist was für die Aufsichtbehörde genannt BÖRSENAUFSICHT auch Benny der CEO wird einfach nur gelobt,,was ich nicht sehe .Der der macht eigentlich, seit er da ist ,nur Bödsinn..Er bringt es überhaupt nicht..Ist nur noch Mitläufer geworden.Corona war mal.