Cenit AG (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: Cenit AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 22,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

9 Monate 2024: Umsatz profitiert vom anorganischen Wachstum, Ergebnis von Einmaleffekten belastet, Guidance und unsere Prognosen reduziert, Kursziel auf 22,00 EUR gemindert, Rating: KAUFEN



Zum Umsatzanstieg der CENIT AG in den ersten neun Monaten 2024 um 13,6 % auf 151,43 Mio. EUR (VJ: 133,31 Mio. EUR) haben sowohl organische als auch anorganische Effekte beigetragen. Allein die im laufenden Geschäftsjahr 2024 erworbenen Gesellschaften CCE GmbH (erworben am 03.01.2024) und Analysis Prime LLC (erworben am 17.07.2024) haben seit ihrer Konzernzugehörigkeit Umsatzerlöse in Höhe von 7,52 Mio. EUR beigesteuert. Bereinigt um die Beiträge der beiden Gesellschaften sowie um den Basiseffekt der im Vorjahr akquirierten Gesellschaften, die nun über den gesamten Berichtszeitraum enthalten sind, liegt das organische Wachstum bei 4,3 % und damit nahe an dem von der Gesellschaft angestrebten Wert von 5,0 %.



Dem Umsatzanstieg steht ein Rückgang des EBIT auf 3,97 Mio. EUR (VJ: 4,60 Mio. EUR) und damit der EBIT-Marge auf 2,6 % (VJ: 3,5 %) gegenüber. Dies ist im Wesentlichen auf die akquisitionsbedingten Aufwendungen und die damit ebenfalls stark gestiegenen Abschreibungen auf erworbene Vermögenswerte zurückzuführen. Während die Abschreibungen um 1,36 Mio. EUR stiegen, beliefen sich die Anschaffungskosten auf 0,82 Mio. EUR. Darüber hinaus ergab sich ein negativer Einmaleffekt (0,87 Mio. EUR) aus der Entkonsolidierung der japanischen Tochtergesellschaft. Bereinigt um die Sondereffekte hätte die CENIT AG eine Steigerung des EBIT auf 4,67 Mio. EUR (VJ: 3,95 Mio. EUR) erreicht.



Trotz des deutlichen EBIT-Rückgangs erwirtschaftete die CENIT AG erneut einen hohen operativen Cashflow in Höhe von 9,91 Mio. EUR (VJ: 8,50 Mio. EUR). Damit konnte ein wesentlicher Teil des Kaufpreises für die beiden Unternehmensakquisitionen (13,96 Mio. EUR) gedeckt werden. Zusammen mit der erfolgten Rückführung von Bankverbindlichkeiten verfügt die Gesellschaft weiterhin über einen ausreichenden Finanzmittelbestand in Höhe von 12,18 Mio. EUR.



Im Vorfeld der Veröffentlichung des 9-Monatsberichts hat das Management der CENIT eine Anpassung der Prognose vorgenommen. Auf der Umsatzseite wurde der Umsatzbeitrag der akquirierten Analysis Prime erstmals in der Guidance berücksichtigt, so dass das Unternehmen einen Umsatz von 205 - 210 Mio. EUR erwartet (bisher: 197 - 202 Mio. EUR). Bereinigt um den anorganischen Effekt entspricht dies jedoch einer leichten Reduzierung der Guidance, da der ursprünglich erwartete Umsatzbeitrag von Analysis Prime in Höhe von 11,5 Mio. USD (10,6 Mio. EUR) zu einer neuen Guidance von 207,6 - 212,6 Mio. EUR geführt hätte. Dies ist nach Unternehmensangaben auf die aktuell schwache Nachfrage aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie zurückzuführen, die zu einer geringeren Nachfrage nach Einmallizenzen im vierten Quartal 2024 führen dürfte. Aber auch Verzögerungen beim Auftragsstart von Analysis Prime haben zu einer Reduzierung der Umsatzerwartung bei dieser Gesellschaft geführt. Der erwartete Rohertragsverlust in Höhe von ca. 7 Mio. EUR trifft auf bereits angefallene Sonderaufwendungen sowie höhere Abschreibungen (PPA-Abschreibungen), so dass die Gesellschaft einen Rückgang des EBIT auf 8,0 - 8,5 Mio. EUR erwartet.



Wir passen unsere Prognosen an die neue Guidance an und nehmen auf dieser Basis eine Reduzierung der Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre vor. Die ganzjährige Einbeziehung von Analysis Prime, die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sowie der Wegfall von Einmaleffekten sollten im kommenden Geschäftsjahr 2025 zu einem Umsatzanstieg und einer deutlichen Verbesserung der EBIT-Marge führen. Dieser Trend sollte sich bis 2026 fortsetzen. Auf Basis der angepassten Prognosen haben wir ein neues Kursziel von 22,00 EUR (alt: 24,15 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:



Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.11.2024 (08:21 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 07.11.2024 (10:00 Uhr)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cenit Aktie Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 9,15 auf Tradegate (07. November 2024, 09:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cenit Aktie um -16,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,30 %. Die Marktkapitalisierung von Cenit bezifferte sich zuletzt auf 76,15 Mio.. Cenit zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 24,000Euro was eine Bandbreite von +132,04 %/+165,19 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 22,00 Euro