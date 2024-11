Swiss Re kappt Gewinnziel wegen US-Schäden - Kurssprung

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re muss überraschend eine Milliardensumme für Schäden in den USA zurücklegen. Grund dafür seien Schäden aus früheren Jahren im US-Haftpflichtgeschäft, teilte die Konkurrentin des Weltmarktführers Munich Re am Donnerstag in Zürich mit. Der neue Swiss-Re-Chef Andreas Berger kappte deshalb das Gewinnziel für das laufende Jahr. Statt 3,6 Milliarden US-Dollar dürfte der Überschuss nur die Marke von 3 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) übersteigen. An der Börse kamen die Neuigkeiten allerdings gut an.

Die Swiss-Re-Aktie gewann am Morgen in Zürich rund sechs Prozent auf 118,50 Schweizer Franken und war damit Spitzenreiter im Schweizer Leitindex SMI . Seit dem Jahreswechsel steht damit ein Kursgewinn von rund einem Viertel zu Buche.