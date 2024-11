Darum stürzt Adyen nach den Zahlen ab

Adyen meldete am Donnerstag einen Anstieg des Nettoumsatzes um 21 Prozent im dritten Quartal. Das über Plattformen des Unternehmens abgewickelte Volumen zog um fast ein Drittel auf fast 321 Milliarden Euro an. Ingesamt lag der Umsatz im dritten Quartal bei 498,2 Millionen Euro, gegenüber 413,6 Millionen Euro im Vorjahr, so das Unternehmen.

Der Bereich Plattformen, der als Endzahlungslösung für Unternehmen und Nutzer fungiert, verzeichnete den größten prozentualen Zuwachs im kommerziellen Geschäft von Adyen, nämlich 44 % im Vergleich zum Vorjahr, mit 25 Plattformen, die 1 Milliarde Euro verarbeiten, gegenüber 17 Plattformen im Jahr 2023.