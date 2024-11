Cantourage Group SE erzielt EUR 1,4 Mio. EBITDA in Q3 2024 und stellt Weichen für weiteres profitables Wachstum

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cantourage Group Aktie Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 4,52 auf Tradegate (07. November 2024, 09:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cantourage Group Aktie um -5,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,60 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,600Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 11,000Euro was eine Bandbreite von +121,24 %/+143,36 % bedeutet.

Berlin (ots) -- EBITDA im dritten Quartal 2024 mit EUR +1,4 Mio. deutlich gegenüberVorjahreszeitraum erhöht (Q3 2023: EUR -0,7 Mio.)- Umsatzerlöse im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2024 auf EUR 30,2 Mio.angestiegen (Vorjahreszeitraum: EUR 17,0 Mio.)- Analysehäuser NuWays und Montega bestätigen Kaufempfehlung für dieCantourage-Aktie mit Kurszielen von EUR 10,00 bzw. EUR 11,00Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01,https://www.cantourage.com/ ), Europas führendes börsennotiertesCannabisunternehmen, konnte im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2024 einneues Rekordquartal sowohl hinsichtlich Umsatzerlösen als auch dem operativenErgebnis (EBITDA) verzeichnen. Cantourage verstetigt damit den starkenWachstumstrend aus den ersten beiden Quartalen (Angaben für das Geschäftsjahr2024 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen für die Cantourage-Gruppe):- Q1 2024: Umsatz EUR 6,1 Mio.; EBITDA EUR -0,3 Mio.- Q2 2024: Umsatz EUR 10,9 Mio.; EBITDA EUR +1,0 Mio.- Q3 2024: Umsatz EUR 13,2 Mio.; EBITDA EUR +1,4 Mio.Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Cantourage ist wirtschaftlich aufeinem ausgezeichneten Weg: 2019 sind wir mit etwa EUR 0,5 Mio. Umsatz gestartetund nun erwarten wir für 2024 einen Umsatz von mindestens EUR 40 Mio. sowie einEBITDA von über EUR 2,0 Mio. Von Anfang an hatten wir bei Cantourage das Ziel,nicht nur unsere Umsatzerlöse kontinuierlich zu steigern, sondern vor allem auchprofitabel zu wachsen. Beides wird uns im Geschäftsjahr 2024 nun erstmals aufGesamtjahressicht gelingen."Wesentlicher Treiber für die positive Geschäftsentwicklung von Cantourage in denvergangenen Monaten war vor allem die mit der Teillegalisierung am 1. April 2024einhergehende Ausweitung der Verarbeitungskapazitäten in Deutschland undPortugal. Dadurch kann die weiterhin stark steigende Nachfrage nachCannabisprodukten von Cantourage - insbesondere in Deutschland undGroßbritannien - zunehmend bedient werden. Daneben profitiert Cantourage von derVielfalt an hochwertigen Cannabisprodukten im eigenen Portfolio. So brachte dasUnternehmen allein im dritten Quartal 2024 insgesamt 16 neueCannabisblüten-Sorten auf den Markt. Durch die hohe Produktvielfalt und dasflexible Geschäftsmodell ist Cantourage in der Lage, nicht nur schnell undumfassend auf verschiedenste Patientenbedürfnisse zu reagieren, sondern auch dieanhaltende Wachstumsdynamik im europäischen Markt für medizinisches Cannabis fürsich zu nutzen. Auch künftig soll das Produktportfolio weiter diversifiziert und