Vorwerk Gruppe / Vorwerk Gruppe treibt globale Expansion im ...

Vorwerk Gruppe treibt globale Expansion im Direktvertrieb voran / Strategische Investitionen in Australien und Neuseeland sowie Malaysia und Singapur Wuppertal (ots) - Die Vorwerk Gruppe, das weltweit führende Direktvertriebsunternehmen für hochwertige Haushaltsgeräte, expandiert weiter im asiatisch-pazifischen Raum. Mit der Übernahme des bisher nicht zur Vorwerk Gruppe gehörenden, weltweit größten unabhängigen Thermomix-Distributors in Australien und Neuseeland sowie der Gründung neuer Tochtergesellschaften in Malaysia und Singapur unterstreicht Vorwerk seine Wachstumsstrategie und das Ziel, die globale Präsenz des Unternehmens weiter zu stärken.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden Australien und Neuseeland durch den weltweit größten unabhängigen Vertriebspartner des Thermomix, The Mix, beliefert. Dieser unabhängige Vertriebspartner ist ein Familienunternehmen, das von Grace Mazur aufgebaut und geleitet wurde. The Mix ist das größte Direktvertriebsunternehmen Australiens. Aufgrund des Erfolgs und des hervorragenden Zukunftspotenzials hat sich Vorwerk entschlossen, The Mix vollständig zu übernehmen - auch wenn Grace Mazur einen Verkauf ursprünglich nicht geplant hatte.



"Unser Engagement steht im Einklang mit unserer globalen Strategie, in Märkte mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren und unsere Präsenz in strategisch wichtigen Regionen zu stärken", erklärt Dr. Thomas Stoffmehl, Sprecher des Vorstands der Vorwerk Gruppe. "Das Engagement von Grace, der gesamten Familie Mazur und ihrem Team für ihre Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen und Berater in den letzten zwei Jahrzehnten war absolut herausragend", so Dr. Thomas Stoffmehl.



Beide Parteien wollen einen reibungslosen Übergang gewährleisten und dabei die starke Thermomix -Community in Australien und Neuseeland bewahren und ausbauen. Die Übernahme spiegelt die starke Übereinstimmung der Werte und Ziele wider, von der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beraterinnen und Berater sowie Kundinnen und Kunden gleichermaßen profitieren.



Malaysia und Singapur: Aufbau einer direkten Präsenz



Gleichzeitig baut Vorwerk seine Präsenz in Südostasien durch die Gründung von Landesgesellschaften in Malaysia und Singapur aus. Dieser Schritt ermöglicht es Vorwerk, die Geschäftsentwicklung in diesen Schlüsselmärkten direkt zu steuern, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens in Südostasien.

"Die Entscheidung, Tochtergesellschaften in Malaysia und Singapur zu gründen, ist Teil unserer langfristigen Strategie, in Märkte mit hohem Potenzial zu investieren", ergänzt Dr. Stoffmehl. "Unsere neuen Strukturen vor Ort werden es uns ermöglichen, bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen und unsere Beraterinnen und Berater, die das Herzstück unseres Geschäfts sind, noch besser zu unterstützen."



Vorwerk würdigt den außergewöhnlichen Beitrag seines Vertriebspartners in Malaysia und Singapur, der in den vergangenen 15 Jahren eine zentrale Rolle bei der Etablierung der Marke Thermomix in der Region gespielt hat.

ÜBER VORWERK



Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Thermomix Ökosystem mit der Cookidoo Rezeptplattform, Staubsauger Kobold). Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro (2023) und ist in mehr als 61 Ländern aktiv.

Über The Mix - größter unabhängiger Distributor von Thermomix

Als Grace Mazur 2001 in Australien The Mix gründete, tat sie dies mit der unerschütterlichen Überzeugung, dass sie etwas wirklich Unglaubliches teilte - sowohl den Thermomix als auch die Geschäftsmöglichkeit. Ihre Leidenschaft war so aufrichtig und so tief empfunden, dass sie ansteckend war. Es ist diese ansteckende Energie, die von unseren Beraterinnen und Beratern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kundinnen und Kunden geteilt wird, die das Unternehmen angetrieben hat, um zum umsatzstärksten Direktvertriebsunternehmen in Australien zu werden.



