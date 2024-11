Wie Sie Ihr Kapital sinnvoll anlegen - und sich strategisch für die Zukunft absichern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Konstanz (ots) - Kapital sicher anlegen und langfristig Vermögen aufbauen: einzentrales Anliegen vieler Menschen, das durch den Erwerb von Immobilienstrategisch und lukrativ gestaltet werden kann - das aber auch mitUnsicherheiten und Risiken verbunden ist. Die Immobilienmeisterklasse der JürgenRossegger GmbH bietet hierbei umfassende Unterstützung und zeigt bewährteStrategien auf, wie Anleger und Investoren ihr Kapital erfolgreich einsetzen undihre finanzielle Zukunft absichern können. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.In einer Zeit, in der die Notwendigkeit zur privaten Vermögenssicherung immerstärker in den Fokus rückt, suchen viele Anleger und Investoren nach lukrativen,aber sicheren Anlagemöglichkeiten. Der Immobilienmarkt gilt dabei alsvielversprechender Weg - insbesondere, da Immobilieninvestments über die Jahrehinweg stabile Renditen erwirtschaften und sich somit auch zur Altersvorsorgeeignen. Doch der Einstieg in diesen Markt ist für viele mit Unsicherheitenverbunden: Provisionen, komplizierte Finanzprodukte und mangelnde finanzielleBildung führen oft zu wenig rentablen Entscheidungen. Gerade Einsteigerschrecken vor Immobilienkäufen zurück, da sie sich durch die vielfältigenRisiken und den hohen Zeitaufwand entmutigt fühlen. "Ich erlebe immer wieder,wie eigentlich motivierte Menschen daher schnell das Handtuch werfen oder garnicht erst den ersten Schritt wagen", berichtet Jürgen Rossegger,Geschäftsführer der Jürgen Rossegger GmbH. "Wenn sie jedoch nicht endlich dieInitiative ergreifen, riskieren sie, Chancen auf nachhaltigen Vermögensaufbau zuverpassen - und damit auch die Sicherung ihres Lebensstandards.""Durch gezielte Strategien und ein solides Fundament an Wissen können Investorendie gängigen Stolperfallen beim Immobilienerwerb durchaus vermeiden und ihreGewinne erheblich steigern", fügt er hinzu. Sein Ansatz in derImmobilienmeisterklasse setzt auf umfassende Schulung und praxisnahes Wissen, umdie Teilnehmer erfolgreich in die Welt der Immobilieninvestitionen zu führen.Mit über 27 Jahren Berufserfahrung und mehr als 1.600 begleiteten Projekten hatJürgen Rossegger von der Jürgen Rossegger GmbH ein tiefes Verständnis für denMarkt entwickelt, das er nun weitergibt: So profitieren seine Teilnehmer voneinem klar strukturierten Konzept, das alle wesentlichen Aspekte vonImmobilienprojekten abdeckt - von der Objektauswahl über die Finanzierung bishin zur strategischen Wertsteigerung durch Renovierungen. Mit einer Kombination