Riester-Rente der Continentale ab sofort für 2025 mit höherem Rechnungszins beantragen

Dortmund (ots) - Mit der Continentale können Vermittler für ihre Kunden schon

jetzt die Riester-Rente mit höherem Rechnungszins beantragen. Frühester

Versicherungsbeginn ist der 1. Januar 2025. Damit profitieren alle Beteiligten

von verbesserten Konditionen. Denn die neuen Rechnungsgrundlagen sorgen für

höhere Fondsinvestitionsquoten über die Laufzeit und einen höheren garantierten

Rentenfaktor. "Die Continentale hat als einer von wenigen Anbietern die

Riester-Rente ununterbrochen angeboten", betont Thomas Pollmer, Leiter

Produktmanagement Leben bei der Continentale Versicherung. "Weil wir von den

Produktvorteilen überzeugt sind."



Einer von wenigen Anbietern





Die Riester-Rente ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschenAltersvorsorge-Systems. Von Zulagen und gesparten Steuern können zahlreicheförderberechtigte Personen profitieren. "Als einer der Marktführer haben wirdaher auch in den vergangenen Jahren der Niedrigzinsphase unsere fondsgebundeneRiesterRente Invest Garant im Portfolio behalten", so Thomas Pollmer. "Denn zumeinen steht die Continentale für Vertrauen, das bleibt. Zum anderen weist unserProdukt ein performantes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Es funktioniert daherin allen Marktgegebenheiten. Mit dem höheren Rechnungszins wird das Riesternjetzt natürlich wieder deutlich attraktiver."Continentale RiesterRente Garant Invest frisch zertifiziert und klassifiziertVermittler und Kunden können die frisch zertifizierte sowie klassifizierteContinentale RiesterRente Invest Garant schon jetzt mit Beginn zum 1. Januar2025 beantragen. Wichtig: Aus rechtlichen Gründen kann das Unternehmen denAntrag erst im neuen Jahr policieren. Dann versendet die Continentale auch denVersicherungsschein.Attraktive Renditechancen durch moderne FondsanlagenMit der clever konzipierten Riester-Rente der Continentale entfaltet der höhereRechnungszins all seine Vorteile. Der Grund: Die RiesterRente Invest Garantkombiniert die Garantien der sicheren Verzinsung der Kapitalanlagen derContinentale mit den Vorteilen einer Fondsanlage. Der dynamische Chancen-Trackerteilt das Guthaben optimal zwischen dem Fonds- und dem Sicherungsvermögen auf.In Letzterem legt die Continentale nur so viel an, wie für die Garantien zumvereinbarten Rentenbeginn notwendig ist. "Das funktioniert unter den neuenRahmenbedingungen besonders gut, weil wieder mehr Kapital in Fonds angelegtwerden kann", so Pollmer.Damit profitiert der Kunde von der Förderung und gleichzeitig von denattraktiven Renditechancen einer Fondsanlage. Er kann aus mehr als 70 Fonds und