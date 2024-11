IMPACT FESTIVAL 2024 setzt Meilenstein für nachhaltige Transformation (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Am 30. und 31. Oktober fand im Forum der Messe

Frankfurt die vierte Ausgabe des IMPACT FESTIVAL statt. Das Projekt von neosfer,

Frühphaseninvestor und Innovationseinheit der Commerzbank, brachte über 4.000

Teilnehmende aus Unternehmen, Start-ups sowie Venture-Capital-Investor:innen in

der Messe Frankfurt zusammen und setzte zentrale Impulse, um die nachhaltige

Transformation unserer Wirtschaft voranzutreiben. Das Event bot vielfältige

Gelegenheiten, um aktuelle Trends zu entdecken, wertvolle Kontakte zu knüpfen

und konkrete Handlungsimpulse für eine nachhaltige Wirtschaftstransformation

mitzunehmen. Dazu gehörte die Eröffnungs-Keynote von Petra Justenhoven,

Vorsitzende der Geschäftsführung PwC Deutschland & PwC Europa, mit der

Kernaussage: "The time for business model reinvention is now!".



Hochkarätiges Programm mit inspirierenden Keynotes und Panels





