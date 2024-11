UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 Franken belassen. Analyst Will Hardcastle hob in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung die positiven Trends in Sachen Finanzstärke des Versicherers und den Überschuss in der Tochter Farmers Group hervor. Das erhöhe die Kapitalflexibilität. Nicht so deutlich wie von ihm erwartet gestiegen sei indes der Umsatz im Bereich Schaden- und Unfallversicherung./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2024 / 07:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 558EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2024, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 475

Kursziel alt: 475

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m