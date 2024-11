ArcelorMittal legen deutlich zu

chinadotcom schrieb 30.06.24, 08:15

Guten Morgen,

das erste Halbjahr ist gelaufen. Es ist schon interessant zu beobachten, wie wenig Interesse manche Branchen und Unternehmen generieren.



Doch gerade unser Unternehmen find ich sehr spannend und niemand antizipiert diese Entwicklung. Keine Börsenzeitung, kein Youtuber und kein Fondmanager wie z.B Herr Leber von Acatis berichten über diesen Wert.



Die Frage ist, warum sie das sollten und da gibt es aus meiner Sicht eine Vielzahl sehr guter Gründe…



Zum einen ist das



- die augenblickliche weltweite Erkenntnis der Investition in In Infrastruktur

- die Zerstörung durch die Kriege und der erforderliche Wiederaufbau

- das Erwachen Indiens

- die Polarisierung der Welt mir der sukzessiven Abkehr von China and Friends

_ der zunehmende Umweltdruck und die geforderten Investitionen in diese Entwicklung



…und es gibt sicherlich noch einige Gründe mehr…



Arcelor ist hier sehr gut aufgestellt. Nicht nur die deutliche Reduzierung der Netto-Verschuldung in den letzten Jahren, auch die signifikanten Kapazitätsausweitungen in Indien, ihre Position als größtesStahlunternehmen in der Sphäre USA and Friends und die versprochene Kapitalallokation sind für mich Gründe, über diese Aktie zu berichten.



Alleine die Tatsache der signifikanten Aktienrückkäufe und die in meinen Augen geplante und absehbare Übernahme der Mehrheit durch den Mittal Clan, analog zur Entwicklung bei T Mobile US werden den Kurs über kurz oder lang in deutlich höhere Bereiche heben.



So wurde die Aktienanzahl seit 2020 um über 35% reduziert. Das derzeitige Aktienrückkaufprogramm hat noch ein Volumen von rd.25 Mio. Aktien, die die Gesamtanzshl der ausstehenden Aktien auf unter 800.000.000 Mio drücken wird. Der Mittalclan hat rd. 340 000 000 Mio Aktien Offensichtlich fehlt lediglich der weitere Rückkauf von 120.000.000 Mio Aktien um das Ziel zu erreichen. Bei einem Aktienkurs von rd. 22 Euro wären das rd 2,6 Mrd….



Ein Witz und locker in den nächsten Jahren durchzuführen…



Was spricht also nicht für steigende Kurse….. Bin gespannt auf Eure Antworten.. Vielleicht kommt hier mal ein wenig Schwung rein…