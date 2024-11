Vertragsbedingungen beim Immobilienverkauf - 5 Dinge, auf die Sie unbedingt achten sollten (FOTO)

München (ots) - Damit beim Kauf einer Immobilie alles reibungslos läuft, ist

Expertenwissen unverzichtbar. Johannes Huber von der HUBER LEX - Kanzlei für

Immobilienrecht ist ein Spezialist auf dem Gebiet des Immobilienrechts. Ein

besonderer Fokus seiner Tätigkeit liegt auf Transaktionen, für die besondere

Vereinbarungen erforderlich sind. Indem er seine Kunden bei der Erstellung und

Prüfung entsprechender Kaufverträge unterstützt, trägt er entscheidend dazu bei,

dass der Kauf bzw. Verkauf reibungslos vonstattengeht. Welche fünf Dinge seiner

Meinung nach in jeden Vertrag gehören, erfahren Sie hier.



Ob Eigenheim oder Kapitalanlage - Immobilien sind immer gefragt. Gerade in der

aktuellen Situation mit niedrigen Kaufpreisen und ständig steigenden Mieten

versuchen daher viele Menschen, sich möglichst schnell den Traum von der eigenen

Wohnimmobilie zu erfüllen. Wer es zu eilig hat und nicht auf die Details achtet,

verbrennt sich dabei jedoch schnell die Finger. "Ein Vertrag muss sämtliche

Verkaufsbedingungen und die Modalitäten der Übergabe bis ins kleinste Detail

regeln. Ist etwas nicht schriftlich geregelt, fällt es dem Käufer später oftmals

schwer, zu seinem Recht zu kommen", erklärt Johannes Huber von der HUBER LEX -

Kanzlei für Immobilienrecht.





"Es ist daher anzuraten, schon vor dem Vertragsabschluss die richtigeUnterstützung in Anspruch zu nehmen", so der Rechtsanwalt für Immobilienrechtweiter. "Notare achten bei der Erstellung eines Vertrags zunächst nur auf dieformelle Korrektheit. Wer rechtlich auf der sicheren Seite sein will, solltealso schon vor der Unterzeichnung zusätzlich einen Anwalt konsultieren und sichumfassend beraten lassen." Mit der HUBER LEX - Kanzlei für Immobilienrecht,erstellt und begutachtet Johannes Huber seit mehr als zehn Jahren Kaufverträgefür Premium-Immobilien und Objekte mit besonderen Umständen. Dabei greift er aufüber ein Jahrzehnt Erfahrung und eine weitreichende Expertise zurück. ImFolgenden hat Johannes Huber von der HUBER LEX - Kanzlei für Immobilienrechtzusammengefasst, welche Vertragsbedingungen beim Immobilienkauf unbedingtberücksichtigt werden sollten.1. Detaillierte und korrekte ObjektbeschreibungNach der Besichtigung des Objekts ist die Begeisterung oft am größten. Dennochsollten Käufer sich anhand des Vertrags vergewissern, dass das gekaufte Objekttatsächlich das ist, welches ihnen der Verkäufer gezeigt hat. So müssen nebender Adresse unbedingt auch die dazugehörigen Flurstücksnummern undGrundbuchangaben im Vertrag vermerkt sein. Wenn der Käufer ganz sicher seinwill, lässt er auch die Größe der Wohnfläche in den Vertrag aufnehmen.Darüber hinaus sollten Käufer darauf bestehen, diese Daten mit denen aus dem