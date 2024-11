Unternehmen sehen Chancen für globale Führungsrolle

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Knapp 60 Prozent der deutschen Unternehmen sehen Chancen für eineführende Rolle im Bereich GreenTech. Potenzial für mehr Wirtschaftswachstumdurch Umwelttechnologien. Wettbewerbsvorteile durch Normung und Standardisierungsichern.Photovoltaik, Wärmepumpen, Kreislaufwirtschaft: Grüne Technologien spielen einezentrale Rolle beim Erreichen der Klimaziele. Der internationale Wettlauf um dieFührung bei Klimaschutztechnologien ist in vollem Gange. Mehr und mehr Länderergreifen Maßnahmen, um die Ansiedlung wichtiger Schlüsseltechnologien an ihrenStandorten zu begünstigen. Auch Deutschland hat gute Voraussetzungen, um vornemitzuspielen. Eine Mehrheit von 57 Prozent der hiesigen Unternehmen sehen einsehr großes oder eher großes Potenzial für Deutschland, eine führende Rolle beigrünen Technologien einzunehmen. 35 Prozent sehen eher geringes und nur 6Prozent kein Potenzial. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Forsa-Umfrageim Auftrag des TÜV-Verbands unter 500 Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden. "Mitgrünen Technologien entstehen wichtige Wachstumsmärkte, die einen entscheidendenBeitrag zur Bekämpfung der Umwelt- und Klimakrise leisten", sagt JulianePetrich, Referentin für Politik und Nachhaltigkeit beim TÜV-Verband. "GreenTech- Made in Germany ist schon heute ein Exportschlager. Mit den richtigenRahmenbedingungen kann die deutsche Industrie zum Weltmarktführer werden."Die Umfrage zeigt, dass vor allem große Unternehmen ab 250 Beschäftigten (67Prozent) Potenzial für eine Vorreiterrolle sehen. Diejenigen befragtenUnternehmen, die Deutschland eine Führungsrolle zutrauen, sehen besonders großePotenziale in der Photovoltaik (79 Prozent), der energieeffizienten Produktion(78 Prozent) und der Windenergie (75 Prozent). Aber auch bei den ThemenEnergiespeicherung (72 Prozent), Kreislaufwirtschaft (70 Prozent), Wärmepumpen(62 Prozent), Elektromobilität (53 Prozent) und Wasserstoff (53 Prozent) siehtmehr als die Hälfte der Befragten große Potenziale für den Standort Deutschland."Schon heute kommen viele Patente im Bereich GreenTech aus Deutschland.Innerhalb Europas ist Deutschland das mit Abstand wichtigste Forschungsland fürgrüne Technologien. Mehr als die Hälfte der relevanten Patente in der EU kamen2022 aus Deutschland", sagt Petrich. "Damit Unternehmen in Deutschland grüneTechnologien entwickeln können, brauchen sie Planungssicherheit. Die Kürzung desKlima- und Transformationsfonds ist da das falsche Signal."GreenTech "Made in Germany" vorantreiben