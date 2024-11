Swiss Re auf Hoch seit 2002 - Rückstellungen kommen gut an

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von Swiss Re haben am Donnerstag trotz des gesenkten Ziels für den Jahresgewinn deutlich zugelegt. Sie setzten sich mit plus 6,5 Prozent auf 119,10 Franken an die Spitze des SMI und erreichten bei zeitweise knapp unter 120 Franken den höchsten Stand seit Sommer 2002.

Analysten fokussierten sich in erster Linie auf die am Morgen angekündigten Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren im US-Haftpflichtgeschäft. Die Risiken sänken damit, die Eigenkapitalstory werde so erheblich entschärft, lobte RBC- Analyst Derald Goh. Das Management des Rückversicherers aus der Schweiz habe nun vor dem Kapitalmarkttag am 13. Dezember eine "sauberere Ausgangslage"./ck/jha/