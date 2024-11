Deutsche Anleihen geben nach

"Das Zerbrechen der deutschen Ampel-Regierung spricht für eine weitere Underperformance von Bundesanleihen", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition am Vorabend trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Tagesverlauf mit Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU), um über das weitere Vorgehen bis zu einer Neuwahl zu beraten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag nach dem Ende der deutschen Regierungskoalition gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab am Vormittag um 0,49 Prozent auf 130,84 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,47 Prozent.

Der Bruch der Regierungskoalition mag zwar Konjunkturmaßnahmen in Aussicht stellen, heißt es in einer Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. "Zunächst aber ist die Regierung nicht mehr handlungsfähig, was zur Verunsicherung beitragen dürfte."

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus Deutschland konnten den Kursen der Festverzinslichen keinen Auftrieb verleihen. Im September war die deutsche Industrieproduktion überraschend stark gefallen. Im weiteren Tagesverlauf dürfte die Geldpolitik wieder stärker in den Fokus rücken. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wurde wegen der Präsidentschaftswahlen um einen Tag verschoben und wird am Abend erwartet. Allgemein wird fest mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet./jkr/stk