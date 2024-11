Eurozone Umsätze im Einzelhandel legen weiter zu Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im September weiter gestiegen. Im Monatsvergleich legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Es ist der mittlerweile dritte Anstieg in …