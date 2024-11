Nordex erneut etwas optimistischer - Aktie bleibt unter Druck

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Nordex zeigt sich nach guten Geschäften in den ersten neun Monaten für das laufende Jahr erneut etwas zuversichtlicher. So dürfte die Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2024 voraussichtlich näher am oberen Ende der prognostizierten Spanne herauskommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Bislang geht Nordex von einer Ebitda-Marge von drei bis vier Prozent aus. Analysten erwarten jedoch im Mittel ihrer Schätzungen bereits 3,8 Prozent.

Der Aktie half das nicht. Das Papier gehörte zu den wenigen Verlierern im Index für mittelgroße Werte MDax . Der Kurs setzte seine Talfahrt mit einem Minus von rund drei Prozent fort und rutschte unter die 12-Euro-Marke. Seit Montag haben die Papiere nun schon 14 Prozent an Wert verloren, unter anderem belastet von Zahlen des Konkurrenten Vestas und der Unsicherheit über die Klimapolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump.