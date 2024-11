Benetics lanciert ersten digitalen Sprachassistenten für die Baubranche (FOTO)

Zürich/Frankfurt (ots) - Auf Baustellen sind künstliche Intelligenz und

Digitalisierung oft noch Fremdwörter. Das könnte sich jetzt ändern: Benetics

stellt Handwerkern den ersten KI-basierten Sprachassistenten auf dem Handy zur

Seite.



Der digitale Sprachassistent nimmt Handwerkern die aufwändige schriftliche

Dokumentation ihrer Arbeiten ab. Bauberichte, Protokolle und Aufmaße erstellt

der digitale Helfer in Sekundenschnelle per freier Spracheingabe und übermittelt

sie in Echtzeit an das Büro. Der Assistent versteht über 30 Fremdsprachen und

Dialekte mit automatischer Übersetzung ins Deutsche. Benetics adressiert damit

die großen Herausforderungen der Baubranche - steigender Kostendruck,

Fachkräftemangel, zeitaufwändige Abstimmungen und fehlende Transparenz für

private und gewerbliche Bauherren.





