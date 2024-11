Vidac Pharma erhält eine Reinvestition von den Aktionären, um die klinischen Studien seiner Krebsmedikamentenkandidaten voranzutreiben

- Starkes Engagement: Mehr als 90% der Eigentümer nahmen an der jährlichen Aktionärsversammlung teil, auf der eine Kapitalerhöhung angekündigt wurde, was ein solides Engagement für die Mission von Vidac zeigt.

- Vidac beginnt mit den Vorbereitungen für die zweite Phase-2b-Studie bei Hautkrebs: Start der regulatorischen Vorbereitungen, Vertrag mit CRO unterzeichnet.

London (UK), 7. November 2024 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das eine neue Klasse von Krebstherapien entwickelt, hat zusätzliches Kapital in Höhe von mehr als 600.000 Euro von bestehenden Investoren und dem Management erhalten, das für die Entwicklung seiner beiden neuartigen Krebsmedikamente bestimmt ist. Vidac wird die Mittel verwenden, um eine Reihe klinischer Studien voranzutreiben, darunter eine zweite klinische Phase-2b-Studie für VDA-1102 bei fortgeschrittener aktinischer Keratose (AK), einer frühen Form von Hautkrebs, die sich zu einem Plattenepithelkarzinom der Haut (CSCC) entwickeln kann. Vidac leitet die behördlichen Vorbereitungen für diese Studie ein und hat außerdem einen Vertrag mit Forschungsdock CRO unterzeichnet, einer deutschen CRO, die bei der Durchführung der Studie helfen wird. Studienleiter ist Prof. Dr. Thomas Dirschka, einer der weltweit führenden Experten für AK und Leiter des weltweit führenden dermatologischen Forschungsinstituts CentroDerm GmbH.

„Ich freue mich sehr über diesen Vertrauensbeweis, der uns in die Lage versetzt, die Entwicklung unserer Medikamente in der Onko-Dermatologie und bei soliden Tumoren fortzusetzen“, sagte Chief Executive Officer Max Herzberg nach der Aktionärsversammlung. „Ich möchte unserem Vorstand, unseren Beratern, unserem Team und unseren Aktionären für ihre Unterstützung unseres völlig neuen Ansatzes in der Onkologie danken, mit Medikamenten, die den überladenen Stoffwechsel von Krebszellen umkehren. Wir werden die Erprobung unserer beiden therapeutischen Kandidaten, einschließlich des äußerst vielversprechenden VDA-1275, zügig fortsetzen.“

