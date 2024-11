UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hatAstrazeneca nach einer Frage-Antwort-Runde mit der China-Finanzchefin Aradhana Sarin des Pharmaunternehmens auf "Sell" mit einem Kursziel von 11300 Pence belassen. Die Initiative, sich angesichts laufender Ermittlungen in China gegen den Executive Vice President Leon Wang mit dem Finanzmarkt auseinanderzusetzen, sehe er positiv, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie erwartet habe Astrazeneca jedoch zu einem möglichen Zeitplan für den Abschluss der Ermittlungen oder zu möglichen Strafen nichts sagen können./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 19:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 118,4EUR auf Tradegate (07. November 2024, 11:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 113

Kursziel alt: 113

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m