Compugroup mit Kurssprung nach Quartalszahlen

Kampfkater1969 schrieb 18.10.24, 11:21

Als "Privatpatient" haben die Ärzte für mich mehr Zeit, weil ich auch ein vielfaches an Honoraren einspiele und keine "kassenärztliche Vereinigung" rückwirkend Gelder streicht oder kürzt. Deshalb auch Unterhaltungen möglich, nicht dieses "Durchwinken".....ALLE sind massivst unzufrieden.....ALLE



Was ist leider Fakt in den Zielmärkten der CompuGroup.....das "System Krankenversicherung" ist schon 5 nach 12 angekommen......immer mehr Menschen, auch die illegale Massenmigration, die Bürgergeldempfänger, sollen mit immer weniger Resourcen an Fachpersonal und bereitgestellten Geldern, "versorgt" werden.



Und da kommt leider der Gesetzgeber und Verordnungsgeber ins Spiel.....es ist schlicht nur noch pervers, was da läuft......ständige weitere Änderungen und Belastungen, Berichtspflichten, Mangelverwaltung aller Art (= wie "Bückware" für rare Medikamente, die die Masse nicht mehr bekommt)



In diesem "Biotop" muss diese Aktie wirtschaften.......die Probleme sind bekannt, liegen aber in der deutschen Politik und damit bei der wählenden Mehrheitsgesellschaft.....wir retten die ganze Welt, auch innerhalb unserer Grenzen, wollen aber ins Gesundheitssystem NICHT angemessene Mittel pumpen.....denn wir sind eines der reichsten Steuer- und Sozialabgabenländer der Welt.....wir verwenden die Gelder nur extrem mies......im System fehlen aktuell pro Jahr ab (!!) 9 Mrd Euro aufwärts an angemessenen Kostentragungen durch den "Staat", die die Bürgergeldempfänger mehr kosten, als eingezahlt wird für diese.



Diese Aktie wäre in Teil der Lösung, denn erstklassige Digitalisierung schafft MEHRWERTE.



Ich habe die Kursschwäche genutzt und meinen Bestand verdoppelt an Aktienzahl.



Schöne Dividenden = Warteprämien...bis Wähler in Deutschland endlich zur Vernunft kommen, andere Wähler in Europa haben es schon früher verstanden.....sind die schlauer? !