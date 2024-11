Lanxess bestätigt Gewinnziel für 2024 - Aktie aber kräftig unter Druck

KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess sieht sich nach einem Gewinnwachstum im dritten Quartal auf Kurs zu seinem Jahresziel. Das im MDax notierte Unternehmen profitierte zuletzt von einer in Summe höheren Auslastung, während die - in der Branche übliche - Weitergabe niedrigerer Rohstoffkosten an Kunden die Umsatzentwicklung bremste. Zudem wirkt das Sparprogramm. Lanxess-Chef Matthias Zachert spricht laut Mitteilung vom Donnerstag aber von einem anhaltend schweren Fahrwasser und einem schwierigen Wettbewerbsumfeld. So leidet die gesamte Branche schon länger auch unter Konjunkturproblemen Chinas. Die Aktie geriet weiter kräftig unter Druck.

Bei einem geringen Umsatzrückgang auf 1,6 Milliarden Euro steigerten die Kölner das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut 45 Prozent auf 173 Millionen Euro. Damit liegt das operative Ergebnis etwas über der mittleren Analystenschätzung. Unter dem Strich blieb eine Million Euro hängen - nach einem deutlichen Minus vor einem Jahr.