Daimler Truck trotz Krise auf Erfolgskurs!

Der Umsatz ging aufgrund schwächerer Verkaufszahlen um 5 Prozent auf 13,1 Milliarden Euro zurück. Der Nettogewinn des DAX-Konzerns fiel im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 627 Millionen Euro, was einem Gewinnrückgang je Aktie von knapp einem Drittel auf 0,77 Euro entspricht. Dieser Rückgang war auch auf eine Forderungsabschreibung in China zurückzuführen. Die Bestellungen sanken um 4 Prozent auf 94.709 Einheiten. Trotz dieser Einbußen überraschten die Ergebnisse positiv, da Analysten mit noch größeren Verlusten gerechnet hatten.

Nordamerika stützt das Geschäft, während Europa schwächelt

Das starke Nordamerika-Geschäft erwies sich im Quartal als wesentlicher Stabilisator für Daimler Truck. In Europa und Südamerika hingegen war die Nachfrage deutlich schwächer, was Absatz und operatives Ergebnis erheblich belastete. Besonders hart traf es die Sparte Mercedes-Benz Trucks, deren operativer Gewinn von 452 Millionen Euro im Vorjahr auf 80 Millionen Euro sank – ein massiver Rückgang von 82 Prozent. Auch der Absatz dieser Sparte ging in Europa und Südamerika um 28 Prozent zurück.

Die operative Rendite des Kerngeschäfts sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte, übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten. Angesichts der anhaltenden Herausforderungen in Europa hatte Daimler Truck seine Jahresprognose bereits Mitte des Jahres nach unten korrigiert.

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren. *zzgl. marktüblicher Spreads und Fremdkosten

Stabile Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnet Daimler Truck mit einem stabilen Absatz von 460.000 bis 480.000 Einheiten und einem Umsatz zwischen 53 und 55 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT wird leicht unter dem Niveau von 2023 erwartet.

Analysten und Markt reagieren positiv – Aktie im Aufwind

Trotz herausfordernder Quartalszahlen legt die Aktie von Daimler Truck nach deren Veröffentlichung zu – Grund dafür ist, dass die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten trotzdem übertroffen haben. Die Daimler Truck-Aktie stieg um 2,58 Prozent auf über 39 Euro.

Betrachtet man den Jahreschart, zeigt sich für die Daimler Truck-Aktie ein stabiler Aufwärtstrend mit einem Kursplus von rund 12 Prozent im bisherigen Jahresverlauf.

Die Reaktionen der Analysten waren überwiegend positiv. Goldman Sachs beließ die Einstufung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro und hob die übertroffene Marge positiv hervor. JPMorgan zeigte sich optimistisch und bewertete die Aktie weiterhin mit "Overweight" und einem Kursziel von 56 Euro.



Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion