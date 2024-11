Leichte Gewinne - Starke Kursbewegungen bei Einzelwerten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Die Nachwehen der US-Wahl und das Ende der Regierungskoalition in der größten Volkswirtschaft Europas, Deutschland, verhinderten ebenso eine klarere Positionierung wie die anstehenden Zinssignale der US-Notenbank. Einzelwerte reagierten unterdessen mit starken Bewegungen in beide Richtungen auf neue Zahlen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,63 Prozent auf 4.830,53 Punkte. Der Schweizer Leitindex SMI stieg um 0,76 Prozent auf 11.937,17 Punkte, während der britische FTSE 100 kaum verändert tendierte.