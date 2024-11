Private Kunden setzen verstärkt auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien

Frankfurt am Main (ots) -



- Neuzusagevolumen im Bereich Private Kunden steigt über das Niveau des

Vorjahres

- Fahrplan konsequent umgesetzt: Heizungsförderung steht allen privaten und

gewerblichen Antragstellergruppen offen - Bisher rund 144.000 Zusagen mit

einem Zusagevolumen von 2,0 Mrd. Euro per 31. Oktober

- KfW IPEX-Bank setzt sehr gutes Jahr bei Unterstützung der Transformation ihrer

Kunden fort

- Gutes Ergebnis von 1,3 Mrd. Euro

- Wintels: "Starke Finanzkraft wichtig, um Wirtschaft und Gesellschaft wirksam

zu unterstützen"



Die Klimawende gewinnt für Haushalte in Deutschland an Bedeutung. Das zeigen die

neuen Förderzahlen der KfW Bankengruppe. Im Segment Private Kunden lag das

Volumen der Neuzusagen per Ende September mit 15,3 Mrd. Euro rund drei Mrd. Euro

über dem des Vorjahres (01-09/2023: 12,3 Mrd. Euro). Das Ergebnis wurde dabei

maßgeblich durch höhere Neuzusagen in Höhe von 9,5 Mrd. Euro im

Förderschwerpunkt Energieeffizienz und Erneuerbare Energien getrieben

(01-09/2023: 7,5 Mrd. Euro).





