Bertelsmann Investments tätigt weitere Investitionen im Wachstumsmarkt Digital Health (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Folgeinvestitionen in Portfoliounternehmen Doccla und deepc

- Neuinvestitionen in Guardoc Health und Pi Health

- Gesamtinvestition im hohen einstelligen Millionenbereich

- Weiterer Ausbau der Bertelsmann-Next-Initiative

- Seit 2022 Investitionen und Kapitalzusagen von rund 120 Mio. Euro im digitalen

Gesundheitsmarkt



Bertelsmann Investments (BI) baut seine Beteiligungen an den Digital Health

Unternehmen Doccla und deepc weiter aus und tätigt Neuinvestments in die

Startups Guardoc Health und PI Health. Doccla ist führend im europäischen Remote

Patient Monitoring Markt. Die Technologie von Doccla ermöglicht eine effektive

und unkomplizierte medizinische Fernüberwachung von Patient:innen in ihrem

häuslichen Umfeld, die von medizinischem Fachpersonal durchgeführt wird. Die

Kerntechnologie des KI-Unternehmens, deepc, ist eine cloud-native,

herstellerunabhängige Plattform, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe

in der Radiologie integrieren lässt. Guardoc Health automatisiert die klinische

Dokumentation, verbessert die Dokumentation und Compliance und sorgt für

genauere Abrechnungen in Pflegeheimen. Pi Health bietet die aktuell

fortschrittlichste verfügbare Technologie zur Durchführung von klinischen

Studien am Markt an.







Bertelsmann Investments fokussiert der Bereich Bertelsmann Next seine

Investitionen unter anderem auf den wachstumsstarken Bereich Digital Health. Wir

sehen große Chancen für den digitalen Gesundheitsmarkt insgesamt und haben seit

dem Start der Next-Initiative im Jahr 2022 Investitionen und Kapitalzusagen von

rund 120 Millionen Euro getätigt. Unsere jüngsten Folgeinvestitionen in Doccla

und deepc unterstreichen die starke Entwicklung und das Potential dieser

Unternehmen. Gleichzeitig freue ich mich sehr, unser Portfolio um die

hochinnovativen Startups Guardoc Health und Pi Health zu erweitern."



Tim Schneider, Director Investments Digital Health/Pharma von Bertelsmann

Investments, ergänzt: "Mit Pi Health und Guardoc Health investieren wir in zwei

aufstrebende Unternehmen im vielversprechenden Digital Health Markt. Pi Health

bietet eine revolutionäre Lösung, die den Prozess klinischer Studien durch eine

End-to-End Plattform transformieren kann. Guardoc Health entwickelt eine

Compliance-Platform um unterbesetzte und überlastete Pflegekräfte bei der

täglichen Dokumentation zu unterstützen, die Einhaltung von Vorschriften

sicherzustellen und den Auditprozess in Pflegeheimen zu verbessern. Wir sind

davon überzeugt, dass die beiden Unternehmen jeweils einen wichtigen Beitrag im

digitalen Gesundheitsmarkt leisten und dieses sich in der Entwicklung der



